Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, Украина способна освободить Крым от российских оккупантов. Но для этого должно совпасть много различных факторов.
Что сейчас происходит в Крыму?
Как отметил британский полковник в отставке, Силы обороны Украины "проредили" несколько важных радиолокационных зон на полуострове. Это дает больше возможностей для маневра во время ударов по Крыму.
Не стоит забывать и о Керченском мосте. Если Украина таки сможет его уничтожить, то полуостров фактически окажется изолированным.
Это возможно. Российская армия постепенно исчерпывает себя. Поэтому сейчас есть удачный момент, чтобы маневрировать и атаковать. Если Украина сможет сосредоточить достаточные силы на Крым, то это возможно достичь,
– сказал Гемиш де Бреттон-Гордон.
Несмотря на это, украинские эксперты считают, что сейчас вообще не стоит говорить о масштабной операции по освобождению Крыма. Это понятно, учитывая то, что на Востоке сейчас сложная ситуация.
Взрывы в Крыму: кратко
- 12 октября в оккупированном Крыму прогремел ряд взрывов. Было громко возле аэродромов "Бельбек", "Кача" и "Саки".
- 6 октября возле Феодосии возник пожар на местной нефтебазе. Пожар фиксировали сразу в двух точках.
- В начале октября взрывы раздавались в Севастополе. Там нанесли удар по тяговой подстанции ЭЧЭ-69 "Сырень".