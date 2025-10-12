Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, Украина способна освободить Крым от российских оккупантов. Но для этого должно совпасть много различных факторов.

К теме Россияне этого больше всего боятся: как Украине удалось остановить перевозку бензина в Крым

Что сейчас происходит в Крыму?

Как отметил британский полковник в отставке, Силы обороны Украины "проредили" несколько важных радиолокационных зон на полуострове. Это дает больше возможностей для маневра во время ударов по Крыму.

Не стоит забывать и о Керченском мосте. Если Украина таки сможет его уничтожить, то полуостров фактически окажется изолированным.

Это возможно. Российская армия постепенно исчерпывает себя. Поэтому сейчас есть удачный момент, чтобы маневрировать и атаковать. Если Украина сможет сосредоточить достаточные силы на Крым, то это возможно достичь,

– сказал Гемиш де Бреттон-Гордон.

Несмотря на это, украинские эксперты считают, что сейчас вообще не стоит говорить о масштабной операции по освобождению Крыма. Это понятно, учитывая то, что на Востоке сейчас сложная ситуация.

Взрывы в Крыму: кратко