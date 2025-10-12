Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, Україна здатна звільнити Крим від російських окупантів. Але для цього має збігтися багато різних факторів.
Що зараз відбувається в Криму?
Як наголосив британський полковник у відставці, Сили оборони України "прорідили" кілька важливих радіолокаційних зон на півострові. Це дає більше можливостей для маневру під час ударів по Криму.
Не варто забувати і про Керченський міст. Якщо Україна таки зможе його знищити, то півострів фактично опиниться ізольованим.
Це можливо. Російська армія поступово вичерпує себе. Тому зараз є вдалий момент, щоб маневрувати та атакувати. Якщо Україна зможе зосередити достатні сили на Крим, то це можливо досягнути,
– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.
Попри це, українські експерти вважають, що зараз взагалі не варто говорити про масштабну операцію зі звільнення Криму. Це зрозуміло, враховуючи те, що на Сході зараз складна ситуація.
Вибухи в Криму: коротко
12 жовтня в окупованому Криму пролунала низка вибухів. Було гучно біля аеродромів "Бельбек", "Кача" та "Саки".
6 жовтня біля Феодосії виникла пожежа на місцевій нафтобазі. Пожежу фіксували одразу в двох точках.
На початку жовтня вибухи лунали у Севастополі. Там завдали удару по тяговій підстанції ЕЧЕ-69 "Сирень".