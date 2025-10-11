Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна також завдає ударів по різних об'єктах на території Росії. Зокрема по найбільшому підприємству з виробництва азоту у Дзержинську Нижньогородської області. Також по енергетиці, внаслідок чого на Бєлгородщині регулярно зникає світло.

Яка ситуація з паливом в окупованому Криму?

Шейтельман наголосив, що по території Росії завдаються удари по нафтопереробних заводах. Водночас в окупованому Криму таких підприємств з переробки нафти немає.

Тому проблеми в Криму з паливом, на думку політтехнолога, пов'язані з логістикою. Паливо привозять туди з нафтопереробних заводів, що розташовані у Краснодарському краї та Ростовській області. А Україна багато разів завдавали ударів по НПЗ у цих російських регіонах.

"Тому зараз у Криму дефіцит палива. Загалом за останні кілька місяців в Росії знизилось виробництво бензину на 40%. Нестача палива є не тільки в Криму та на окупованих територіях, але й і в самій Росії", – підкреслив політтехнолог.

Зверніть увагу! В окупованому Криму посилилися обмеження щодо продажу бензину. Один водій може купити тільки 20 літрів бензину. Раніше вже були запроваджені обмеження щодо пального, але вони не допомогли розв'язати ситуацію з його дефіцитом. Ця проблема також поширюється у Росії, зокрема, у Москві, і сприяли цьому атаки України на російські НПЗ.

В окупованому Криму зараз спостерігається ліміт на бензин, тому що його переважна частина спрямовується на потреби російської армії. Відповідно росіяни не можуть його продавати цивільному населенню через проблеми з логістикою.

Українська армія де-факто зупинила перевезення бензину по Кримському мосту з Росії на півострів. Росіяни найбільше бояться, що українські сили вдарять по потягах з нафтою та бензином, що призведе до зупинки руху по цьому мосту,

– пояснив Михайло Шейтельман.

Тому у Криму дійсно дуже складна логістична проблема, яку створила Україна.

Україна продовжує атакувати окупований Кримський півострів