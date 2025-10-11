Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна також завдає ударів по різних об'єктах на території Росії. Зокрема по найбільшому підприємству з виробництва азоту у Дзержинську Нижньогородської області. Також по енергетиці, внаслідок чого на Бєлгородщині регулярно зникає світло.
До теми Ріст цін на бензин в Росії побив 14-річний рекорд: як на це вплинули удари по НПЗ
Яка ситуація з паливом в окупованому Криму?
Шейтельман наголосив, що по території Росії завдаються удари по нафтопереробних заводах. Водночас в окупованому Криму таких підприємств з переробки нафти немає.
Тому проблеми в Криму з паливом, на думку політтехнолога, пов'язані з логістикою. Паливо привозять туди з нафтопереробних заводів, що розташовані у Краснодарському краї та Ростовській області. А Україна багато разів завдавали ударів по НПЗ у цих російських регіонах.
"Тому зараз у Криму дефіцит палива. Загалом за останні кілька місяців в Росії знизилось виробництво бензину на 40%. Нестача палива є не тільки в Криму та на окупованих територіях, але й і в самій Росії", – підкреслив політтехнолог.
Зверніть увагу! В окупованому Криму посилилися обмеження щодо продажу бензину. Один водій може купити тільки 20 літрів бензину. Раніше вже були запроваджені обмеження щодо пального, але вони не допомогли розв'язати ситуацію з його дефіцитом. Ця проблема також поширюється у Росії, зокрема, у Москві, і сприяли цьому атаки України на російські НПЗ.
В окупованому Криму зараз спостерігається ліміт на бензин, тому що його переважна частина спрямовується на потреби російської армії. Відповідно росіяни не можуть його продавати цивільному населенню через проблеми з логістикою.
Українська армія де-факто зупинила перевезення бензину по Кримському мосту з Росії на півострів. Росіяни найбільше бояться, що українські сили вдарять по потягах з нафтою та бензином, що призведе до зупинки руху по цьому мосту,
– пояснив Михайло Шейтельман.
Тому у Криму дійсно дуже складна логістична проблема, яку створила Україна.
Україна продовжує атакувати окупований Кримський півострів
- Безпілотники 6 жовтня поцілили по найбільшому на півострові нафтоналивному терміналі у Феодосії. Внаслідок атаки там виникла масштабна пожежа. Підприємство має резервуари обсягом близько 250 тисяч кубометрів і може перекачувати понад 1,5 тисячі тонн пального щогодини. Саме тому воно є важливою ланкою у логістиці пального росіян.
- Пожежа на нафтобазі у Феодосії тривала кілька днів. Полум'я перекинулася на інші резервуари, а дим від займання можна було спостерігати на відстані 12 кілометрів.
- Крім того, 6 жовтня під ударами опинилися військові аеродроми в Криму. Спершу аеродром "Саки", де прогриміли вибухи, а за годину було гучно і на аеродромі "Кача".