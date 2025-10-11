Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала отметил, что Украина также наносит удары по различным объектам на территории России. В частности по крупнейшему предприятию по производству азота в Дзержинске Нижегородской области. Также по энергетике, в результате чего в Белгородской области регулярно исчезает свет.

Какова ситуация с топливом в оккупированном Крыму?

Шейтельман отметил, что по территории России наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам. В то же время в оккупированном Крыму таких предприятий по переработке нефти нет.

Поэтому проблемы в Крыму с топливом, по мнению политтехнолога, связаны с логистикой. Топливо туда привозят с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. А Украина много раз наносили удары по НПЗ в этих российских регионах.

"Поэтому сейчас в Крыму дефицит топлива. Всего за последние несколько месяцев в России снизилось производство бензина на 40%. Нехватка топлива есть не только в Крыму и на оккупированных территориях, но и в самой России", – подчеркнул политтехнолог.

Обратите внимание! В оккупированном Крыму ужесточились ограничения по продаже бензина. Один водитель может купить только 20 литров бензина. Ранее уже были введены ограничения по горючему, но они не помогли решить ситуацию с его дефицитом. Эта проблема также распространяется в России, в частности, в Москве, и способствовали этому атаки Украины на российские НПЗ.

В оккупированном Крыму сейчас наблюдается лимит на бензин, потому что его большая часть направляется на нужды российской армии. Соответственно россияне не могут его продавать гражданскому населению из-за проблем с логистикой.

Украинская армия де-факто остановила перевозки бензина по Крымскому мосту из России на полуостров. Россияне больше всего боятся, что украинские силы ударят по поездам с нефтью и бензином, что приведет к остановке движения по этому мосту,

– пояснил Михаил Шейтельман.

Поэтому в Крыму действительно очень сложная логистическая проблема, которую создала Украина.

Украина продолжает атаковать оккупированный Крымский полуостров