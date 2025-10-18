Кілька резервуарів пошкоджено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Які наслідки ударів по НПЗ у Феодосії?
НПЗ у Феодосії двічі опинився під атакою БпЛА – 7 і 13 жовтня. Супутникові фото свідчать про знищення 11 резервуарів з пальним, ще кілька – пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню.
Супутникові знімки НПЗ у Феодосії до та після удару
Що відомо про удари безпілотників по НПЗ у Феодосії?
Вдень 29 вересня у Криму російські ЗМІ повідомляли про влучання дрона по нафтобазі у Феодосії. Місцеві телеграм-канали поширювали кадри з Феодосії, над якою здіймалися велетенські стовпи диму.
У Феодосії дрони знову атакували одну з найбільших нафтобаз у Криму в ніч на 6 жовтня.
13 жовтня українські дрони вразили Феодосійський морський нафтовий термінал та підстанції, спричинивши масштабну пожежу та пошкодження інфраструктури.
В ніч на 13 жовтня Сили оборони знову вдарили по нафтобазі "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, пошкодивши 16 резервуарів з пальним і спричинивши масштабну пожежу.