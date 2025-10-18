Кілька резервуарів пошкоджено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Які наслідки ударів по НПЗ у Феодосії?

НПЗ у Феодосії двічі опинився під атакою БпЛА – 7 і 13 жовтня. Супутникові фото свідчать про знищення 11 резервуарів з пальним, ще кілька – пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню.

Супутникові знімки НПЗ у Феодосії до та після удару

Що відомо про удари безпілотників по НПЗ у Феодосії?