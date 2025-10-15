Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
До теми Вранці у Криму чули вибухи біля 3 військових об'єктів, – ЗМІ
Які результати удару по нафтобазі в окупованій Феодосії?
Українські військові підтвердили повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії, що на тимчасово окупованій території АР Крим.
Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа,
– розповіли у Генштабі.
Захисники нагадали, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російським військам пально-мастильними матеріалами. Загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тисячі кубічних метрів.
"Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області)", – зазначили військові.
У Генеральному штабі ЗСУ запевнили, що реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України, триває.
Раніше удар по Феодосійському морському нафтовому терміналу у коментарі 24 Каналу підтверджували джерела в СБУ. Також тоді у Феодосії постраждала підстанція 220 кВ "Кафа", що належить до енергомоста між Росією та Кримом.
Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії?
У ніч на 13 жовтня безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії, спричинивши пожежу. Самопроголошений прем'єр окупаційної влади в Криму заявив, що постраждалих немає, а сили російської ППО нібито збили 20 дронів.
Наслідки атаки на нафтовий об'єкт окупантів було видно навіть з космосу. Про це свідчать супутникові знімки, які фіксували клуби розпеченого повітря над містом і над морем.
Варто наголосити, що це вже другий удар по нафтобазі у Феодосії за тиждень. До цього вибухи та пожежа там були 6 жовтня, через що було уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами.