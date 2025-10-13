Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингову групу "Крымского ветра", які посилаються на дані супутникової зйомки.

Що відомо про пожежу на нафтобазі у Феодосії?

У ніч на 13 жовтня у місті Феодосія в окупованому Криму пролунали вибухи. Після атаки дронів на місцеву нафтобазу виникла пожежа.

Нафтабазу, що горить у Феодосії, видно з космосу, про що свідчать дані супутникової зйомки. Вказується, що теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом та над морем.



Пожежа у Феодосії / Фото з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Очевидці публікували фото й відео пожежі та стовпів диму, які було видно з різних районів міста та околиць.

Зазначимо, що це вдруге за останній тиждень, коли у Феодосії гучно.

"Вдруге за останні сім днів морський нафтоналивний термінал Феодосії прикурили сьогодні близько опівночі", – прокоментували ситуацію у Феодосії в телеграм-каналі.



Пожежа на нафтобазі / Фото з телеграм-каналу

До слова, пабліки пишуть, що у місті тимчасово перекрили рух Керченським шосе та вулицею Федько. Також мешканців населених пунктів Приморський, Берегове та Близькі очерети закликали запастися водою. Вказується, що тимчасово припинять подачу води центральним водопроводом. Крім цього, внаслідок пожежі на нафтобазі змінили маршрут громадського транспорту.

Що відомо про вибухи у Феодосії: основне