Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговую группу "Крымского ветра", которые ссылаются на данные спутниковой съемки.
Что известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии?
В ночь на 13 октября в городе Феодосия в оккупированном Крыму прогремели взрывы. После атаки дронов на местную нефтебазу возник пожар.
Нафтабазу, горящую в Феодосии, видно из космоса, о чем свидетельствуют данные спутниковой съемки. Указывается, что тепловые сигнатуры показывают клубы раскаленного воздуха над городом и над морем.
Пожар в Феодосии / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"
Очевидцы публиковали фото и видео пожара и столбов дыма, которые были видны из разных районов города и окрестностей.
Отметим, что это второй раз за последнюю неделю, когда в Феодосии громко.
"Второй раз за последние семь дней морской нефтеналивной терминал Феодосии прикурили сегодня около полуночи", – прокомментировали ситуацию в Феодосии в телеграм-канале.
Пожар на нефтебазе / Фото из телеграм-канала
К слову, паблики пишут, что в городе временно перекрыли движение по Керченскому шоссе и улице Федько. Также жителей населенных пунктов Приморский, Береговое и Ближние камыши призвали запастись водой. Указывается, что временно прекратят подачу воды по центральному водопроводу. Кроме этого, в результате пожара на нефтебазе изменили маршрут общественного транспорта.
Что известно о взрывах в Феодосии: основное
Вечером в воскресенье, 12 октября, стало известно о атаке беспилотников на нефтебазу в Феодосии.
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов в своем телеграмм-канале подтвердил атаку дронов на нефтебазу в Феодосии, дополнив, что "в результате возникло возгорание". Он также сказал, что российскими силами ПВО якобы было сбито более 20 беспилотников.
К тому же, местные телеграмм-каналы сообщали о попадании в электростанцию "Кафа" под Феодосией.