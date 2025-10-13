Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговую группу "Крымского ветра", которые ссылаются на данные спутниковой съемки.

Смотрите также Долетели аж до Калмыкии и Астраханской области: Россию атаковали более 100 дронов

Что известно о пожаре на нефтебазе в Феодосии?

В ночь на 13 октября в городе Феодосия в оккупированном Крыму прогремели взрывы. После атаки дронов на местную нефтебазу возник пожар.

Нафтабазу, горящую в Феодосии, видно из космоса, о чем свидетельствуют данные спутниковой съемки. Указывается, что тепловые сигнатуры показывают клубы раскаленного воздуха над городом и над морем.



Пожар в Феодосии / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Очевидцы публиковали фото и видео пожара и столбов дыма, которые были видны из разных районов города и окрестностей.

Отметим, что это второй раз за последнюю неделю, когда в Феодосии громко.

"Второй раз за последние семь дней морской нефтеналивной терминал Феодосии прикурили сегодня около полуночи", – прокомментировали ситуацию в Феодосии в телеграм-канале.



Пожар на нефтебазе / Фото из телеграм-канала

К слову, паблики пишут, что в городе временно перекрыли движение по Керченскому шоссе и улице Федько. Также жителей населенных пунктов Приморский, Береговое и Ближние камыши призвали запастись водой. Указывается, что временно прекратят подачу воды по центральному водопроводу. Кроме этого, в результате пожара на нефтебазе изменили маршрут общественного транспорта.

Смотрите также Неспокойная ночь в Крыму: беспилотники поразили нефтяной терминал и электроподстанции

Что известно о взрывах в Феодосии: основное