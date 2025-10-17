Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Громко было в поселке Гвардейское Симферопольского района и селе Карьерное Сакского района.
Что ССО поразили в Крыму 17 октября?
Детали о новых точных ударах по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры россиян также рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Сейчас результаты миссий уточняют, но известно о поражении:
- нефтебазы в Гвардейском – на предприятии вспыхнул пожар, зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000;
- "Федерального государственного казенного учреждения "Комбинат "Гвардейский" Росрезерва, что в селе Карьерное;
- склада горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое;
- радиолокационной станции "Небо-У" в Евпатории.
ССО показали удары по оккупантам: смотрите видео
Реализация асимметричных мер для ослабления наступательного и военно-экономического потенциала страны-агрессора будет продолжаться, пока Кремль не прекратит вооруженную агрессию против Украины,
– отметили защитники.
К слову, эксклюзивно для 24 Канала бывший офицер Воздушных сил и авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Украина может ответить на вражеские удары по энергетике комбинированными атаками. Оборонцам известны особенности российской ПВО и ее слабые места.
Что известно о ночной атаке на Крым?
- Взрывы в регионе начали раздаваться ориентировочно в 02:40.
- Огонь и дым с нефтебазы в Гвардейском были видны даже из пригорода Симферополя, местные жители распространяли видео.
- Во время отражения дронной атаки над оккупированным полуостровом российская ПВО сбила собственный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета спасся путем катапультирования после возгорания двух двигателей.