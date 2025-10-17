Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ. Гучно було в селищі Гвардійське Сімферопольського району та селі Кар'єрне Сакського району.

Що ССО уразили в Криму 17 жовтня?

Деталі про нові точні удари по військових цілях та об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури росіян також розповіли в Генеральному штабі ЗСУ. Наразі результати місій уточнюють, але відомо про ураження:

нафтобази у Гвардійському – на підприємстві спалахнула пожежа, зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000;

"Федеральної державної казенної установи "Комбінат "Гвардійський" Росрезерву, що в селі Кар'єрне;

складу пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої;

радіолокаційної станції "Небо-У" в Євпаторії.

ССО показали удари по окупантах: дивіться відео

Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального й воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки Кремль не припинить збройну агресію проти України,

– наголосили захисники.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил та авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що Україна може відповісти на ворожі удари по енергетиці комбінованими атаками. Оборонцям відомі особливості російської ППО та її слабкі місця.

Що відомо про нічну атаку на Крим?