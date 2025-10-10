Україна вже готує дії для ураження об'єктів окупантів, як відповідь на масовану атаку в ніч на 10 жовтня. Експерти спеціально для 24 Каналу припустили, якою може бути відповідь від нашої держави та які цілі на території країни-агресора краще обрати.

До теми Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Як Україна відповість на нічну атаку по енергетиці?

Колишній офіцер Повітряних Сил, авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначив, що Україна знає особливості російської ППО, знає її слабкі місця, тож може завдавати комбінованих ударів навіть власною зброєю. Щоправда, хотілось би отримувати такі ж розвіддані, як Росія отримує від Китаю.

У нас є достатньо можливостей, щоб робити дзеркальні відповіді по енергетиці ворога. Свого часу ми показали, як залишити Бєлгород без світла. Те саме ми можемо зробити з іншими містами. Однак також важливими є точкові удари по місцях виробництва ракет,

– зауважив колишній офіцер Повітряних Сил.

Він продовжив, що ракети, які Росія застосувала в ніч на 10 жовтня, виготовляються на відомих нам заводах. По них треба поцілити достатньою кількістю засобів ураження, щоб зупинити виробничі потужності. Вони використовують застарілі радянські технології, їхній ВПК не справляється, через що потім падають літаки МіГ-31К.

"СОУ докладають максимум зусиль, адже ми щоночі бачимо удари по території Росії", – наголосив авіаексперт.

За його словами, удари по енергетиці Росії мають відбуватись у Московській, Ленінградській областях, де більше російської еліти, яка може спитати з Путіна. Треба бити точково по місцях виробництва російської зброї. Це відбувається, але потрібно додавати масовість.

Храпчинський припустив, як Україна відповість на обстріл: дивіться відео

Який об'єкт варто уразити першочергово?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів, що конкретний удар по одній точці може обвалити енергетику Росії. Вона розташована за 3000 кілометрів від України. Мовиться про так званий "Ямальський хрест".

"Якщо вдарити сюди, то в Росії просто не стане газу. Тут зводяться 17 магістральних газопроводів. До слова, світла в Росії не буде теж, адже їхні АЕС працюють на газогенераторах", – пояснив полковник запасу ЗСУ.

Як він зазначив, для найбільш ефективного удару по цьому об'єкту потрібні балістичні ракети. До "Ямальського хреста" вони летітимуть максимум 30 хвилин, зможуть подолати російську ППО та завдати максимальної шкоди енергетиці ворога.

Світан назвав об'єкт у Росії, який треба уразити першим: дивіться відео

Які спроможності України для відповіді на масовану атаку?

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів, що Україна раніше заявляла про прицільні відповіді на атаки по українській енергоінфраструктурі. Ми вже показували на прикладі Бєлгородської ТЕЦ після атаку по Харкову, Чернігову, але росіяни цього не зрозуміли.

"Фламінго" вже летять по території Росії. Цілі – зрозумілі в їхньому тилу. У них уже зараз великий резонанс, істерика щодо атак по енергетиці в російському прикордонні, то, очевидно, що масштабування цих атак ближче до російської столиці та по самій Москві – це й буде відповіддю,

– підкреслив політолог.

Він нагадав слова Зеленського про те, що якщо буде блекаут у Києві, то буде блекаут й у Москві. Ми вже чули реакцію від Трампа, що удари у відповідь схвалені Білим Домом. Їх підтримує сам президент США. Було б непогано отримати від нього для цього додаткове озброєння, зокрема далекобійні американські ракети.

Чаленко відповів, які спроможності в України для ударів по Росії: дивіться відео

У чому полягає головний провал Путіна в масованих атаках по Україні?

Чаленко також назвав головний провал Путіна в масованих атаках по Україні. Йому не вдалось зламати українське суспільство, яке залишається єдиним і стійким у базових питаннях, зокрема, щодо територіальних поступок. Хоча терор звісно важкий, зокрема на прифронтових територіях.

"Утім люди все це сприймають із розумінням, і соціологія показує, що Путіну не вдається отримати бажаного та використати ці атаки, як ефективні ІПСО проти нашого народу, змусити Україну піти на капітуляцію, погодившись на ультимативні вимоги Кремля", – сказав голова Центру аналізу та стратегій.

Він додав, що Путіну не вдається прогнути українців. Утім потрібно посилити тиск на Кремль, на російську економіку, бо очевидно, що українці не припинять опір цій агресії.

Обстріл України в ніч на 10 жовтня: що відомо