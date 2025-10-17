Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".

Що відомо про вибухи в Гвардійському в Криму?

В телеграм-каналі "Крымский ветер" повідомили, що Гвардійське в ніч на 17 жовтня атакували дрони. Зазначається, що там спалахнула пожежа на нафтобазі.

Вибухи в регіоні почали лунати орієнтовно о 02:40.

Вибухи в Гвардійському: дивіться відео

Палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. Вогонь і дим видно за багато кілометрів.



Горить нафтобаза в Криму / Фото "Крымский ветер"

В пабліку з посиланням на своїх підписників вказують, що з Сімферополя видно два стовпи диму. Один – від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий – з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії).

Вже близько 7 години ранку в телеграм-каналі пишуть, що пожежа на нафтобазі в Гвардійському розгоряється яскравіше, а диму стає більше.



Пожежа на нафтобазі в Гвардійському / Фото "Крымский ветер"

