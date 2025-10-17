Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".

Дивіться також Нафтобаза в Криму палає вже четверту добу

Що відомо про вибухи в Гвардійському в Криму?

В телеграм-каналі "Крымский ветер" повідомили, що Гвардійське в ніч на 17 жовтня атакували дрони. Зазначається, що там спалахнула пожежа на нафтобазі.

Вибухи в регіоні почали лунати орієнтовно о 02:40.

Вибухи в Гвардійському: дивіться відео

Палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. Вогонь і дим видно за багато кілометрів.


Горить нафтобаза в Криму / Фото "Крымский ветер"

В пабліку з посиланням на своїх підписників вказують, що з Сімферополя видно два стовпи диму. Один – від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий – з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії).

Вже близько 7 години ранку в телеграм-каналі пишуть, що пожежа на нафтобазі в Гвардійському розгоряється яскравіше, а диму стає більше.


Пожежа на нафтобазі в Гвардійському / Фото "Крымский ветер"

Вибухи в Росії: останні новини

  • В ніч на 17 жовтня над російським Сочі було гучно. Повідомлення про вибухи в Сочі з'явилися після 3 години ночі. Місцеві жителі розповідають, що чули близько трьох вибухів над Адлером.

  • Минулої ночі в у Саратові скаржилися на серію вибухів. Повідомлялося, що там атаковано НПЗ. В Генштабі ЗСУ згодом підтвердили, що в ніч проти 16 жовтня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод. Це підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

  • Волгоград опинився під атакою дронів вночі і 15 жовтня. Тоді в мережі писали, що дрони вдарили по НПЗ в Красноармійському районі. Внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа.