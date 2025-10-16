Ймовірно, там атаковано НПЗ. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".

Що відомо про вибухи в Саратові?

За даними росЗМІ, в Саратові цієї ночі було геть не спокійно. Там лунала велика кількість вибухів. Також місцевий аеропорт призупинив свою роботу, про що вказували у Росавіації.

Моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомляє, що в місті, за словами місцевих жителів, приліт по НПЗ.



Ймовірно, дрони атакували НПЗ в Саратові / Фото з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Додамо, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін уночі заявив, що від міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БпЛА. Однак через кілька годин після атаки він так і не прокоментував наслідки атаки.

