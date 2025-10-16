Вероятно, там атакован НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
Что известно о взрывах в Саратове?
По данным росСМИ, в Саратове этой ночью было совсем не спокойно. Там раздавалось большое количество взрывов. Также местный аэропорт приостановил свою работу, о чем указывали в Росавиации.
Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщает, что в городе, по словам местных жителей, прилет по НПЗ.
Вероятно, дроны атаковали НПЗ в Саратове / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"
Добавим, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью заявил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БпЛА. Однако через несколько часов после атаки он так и не прокомментировал последствия атаки.
Взрывы в России: последние новости
В Волгоградской области России 16 октября сообщили о массированной атаке дронов на энергообъекты. Из-за падения обломков произошел пожар на линии электропередачи. В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание.
Волгоград оказался под атакой дронов и прошлой ночью. Тогда в сети писали, что дроны ударили по НПЗ в Красноармейском районе. В результате атаки на территории предприятия начался пожар. Россияне в соцсети устроили истерику из-за взрывов и пожаловались на дефицит бензина.
Ночью 13 октября дроны атаковали несколько регионов России, в частности Астраханскую, Ростовскую область, Республику Калмыкия и не только. Оккупанты заявляли, что их ПВО якобы "перехватила и уничтожила" 103 дрона.