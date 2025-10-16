Вероятно, там атакован НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

Что известно о взрывах в Саратове?

По данным росСМИ, в Саратове этой ночью было совсем не спокойно. Там раздавалось большое количество взрывов. Также местный аэропорт приостановил свою работу, о чем указывали в Росавиации.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщает, что в городе, по словам местных жителей, прилет по НПЗ.



Вероятно, дроны атаковали НПЗ в Саратове / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Добавим, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью заявил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БпЛА. Однако через несколько часов после атаки он так и не прокомментировал последствия атаки.

