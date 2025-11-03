Командир екіпажу БпАК Окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф" розповів 24 Каналу, що Покровськ є пріоритетом номер один для ворога, оскільки дозволяє розвивати наступ на північ Донеччини та вирівнювати фронт у напрямку Дніпропетровської області.

Дивіться також: Ситуація більш ніж критична, – 68-та ОЄБр про ситуацію у Покровську

Чи контролюють ЗСУ Покровськ?

На Покровському напрямку загалом зосереджено близько 100 тисяч російських військовослужбовців. Безпосередньо в місті діють окремі групи, але ворог уже досяг околиць і починає охоплювати окремі райони.

"Конкретну кількість важко назвати, але це кілька рот орієнтовно декілька сотень осіб уже стабільно перебувають у місті", – пояснив військовий.

Важливо! Підрозділ "Тайфун" проводить відкритий збір коштів на загальні потреби. Потреби на гарячому напрямку дуже великі, тому всіх, хто може, закликають долучитися до збору.

Ворог концентрує сили на Покровську – одному з двох головних напрямків разом із Куп'янськом. Звідси росіяни прагнуть прорватися на північ Донеччини та далі до Дніпропетровщини.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Чому Росія активно тисне на Покровський напрямок?

На Покровському напрямку ворог зосередив усі доступні ресурси:

найбільше угруповання військ;

всю наявну техніку;

провідні підрозділи, включно з підрозділами безпілотних систем;

розвідувальні управління РФ;

спецпідрозділи.

"Це один великий суцільний штурм. Ворог продовжує використовувати малі піхотні групи для інфільтрації населеного пункту. Поки не бачимо масового введення техніки, але вже фіксуємо підвіз особового складу на техніці безпосередньо в центр міста", – пояснив військовий.

Оскільки невдовзі очікується погіршення погоди, противник прагне якнайшвидше захопити місто, тому підсилює малі піхотні групи механізованими штурмами з використанням декількох десятків одиниць важко- та легкоброньованої техніки.

Це комбіновані атаки, які супроводжуються масованим застосуванням артилерії, КАБів, безпілотних розвідувальних засобів, FPV-дронів та перерізанням української логістики.

На жаль, українські сили, які зараз перебувають безпосередньо в Покровську, опинилися в надскладній ситуації. Сподіваюся, що Генштаб і командування мають плани щодо наших бійців у місті, адже ворог зараз демонструє дуже високу динаміку виконання своїх завдань,

– зазначив військовий.

Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?