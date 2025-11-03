Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що наступний тиждень буде вирішальним. Він наголосив, що результат боїв залежатиме від рішучості командування та здатності українських військ наростити зусилля.

Ситуація біля Покровська залишається напруженою

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої. Росіяни намагаються оточити українські підрозділи, використовуючи авіацію, артилерію та дрони. Водночас командування Сил оборони проводить контрдиверсійну операцію, щоб стабілізувати ситуацію та не допустити просування ворога.

Ситуація динамічна і змінюється, наступний тиждень буде визначальним,

– наголосив Романенко.

Бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію мають стратегічне значення для обох сторін. Україна концентрує на цьому напрямку всі доступні сили, тоді як Росія намагається утримати ініціативу та створити ілюзію успіху перед власною аудиторією й міжнародними спостерігачами.

Яка ситуація в районі Покровська: дивіться на карту

Керівництво сил оборони особисто координує операцію

На Покровський напрямок прибули головнокомандувач Олександр Сирський та очільник розвідки Кирило Буданов. Вони проводять наради безпосередньо біля зони бойових дій, що свідчить про масштаб і важливість операції. Участь у плануванні беруть підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, СБУ та розвідки.

Головнокомандувач не просто керує військами, він очолює сили оборони України. До них входять і Національна гвардія, і розвідка, і Служба безпеки. Це дуже вірний підхід,

– підкреслив Романенко.

Такий формат управління дозволяє оперативно реагувати на зміну обстановки та координувати дії різних структур. Саме спільна робота військових, спецслужб і сил безпеки дає змогу утримувати фронт попри чисельну перевагу російських військ.

Росія перекидає резерви та посилює удари

Російське командування намагається втримати ініціативу, збільшуючи кількість військ і техніки біля Покровська. На цьому напрямку зосереджено близько 110 тисяч військових, а також авіацію, артилерію та системи залпового вогню. Ворог використовує все доступне озброєння, зокрема кориговані авіабомби й дрони-камікадзе.

У ворога більше можливостей за кількістю. Там концентрація була приблизно 110 тисяч, вони постійно додають ресурси й резерви,

– пояснив Романенко.

Попри перевагу противника, українські війська активно діють на флангах, завдаючи точкових ударів і скорочуючи можливості окупантів для маневру. Розвідка відстежує переміщення російських резервів, що дозволяє завчасно готувати оборону та контратаки.

Путін використовує бої під Покровськом для політичного тиску

Російське керівництво намагається використати події під Покровськом не лише на фронті, а й у медіапросторі. Путін прагне показати успіхи, щоб посилити свої позиції на міжнародній арені та переконати західних партнерів у своїй перевазі.

Усі ці інформаційні шоу, які проводить Путін, спрямовані не стільки на власне населення, скільки на Захід. Він хоче довести, що контролює ситуацію і може диктувати умови,

– наголосив Романенко.

Бої під Покровськом мають стратегічне значення не лише у військовому, а й у політичному вимірі. Кремль прагне створити враження неминучого просування, щоб вплинути на позицію США та Європи щодо підтримки України.

Ситуація на Покровському напрямку, що відомо: