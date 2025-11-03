Командир экипажа БпАК Отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф" рассказал 24 Каналу, что Покровск является приоритетом номер один для врага, поскольку позволяет развивать наступление на север Донецкой области и выравнивать фронт в направлении Днепропетровской области.

Смотрите также: Ситуация более чем критическая, – 68-я ОЕБр о ситуации в Покровске

Контролируют ли ВСУ Покровск?

На Покровском направлении в целом сосредоточено около 100 тысяч российских военнослужащих. Непосредственно в городе действуют отдельные группы, но враг уже достиг окраин и начинает охватывать отдельные районы.

"Конкретное количество трудно назвать, но это несколько рот ориентировочно несколько сотен человек уже стабильно находятся в городе", – объяснил военный.

Важно! Подразделение "Тайфун" проводит открытый сбор средств на общие нужды. Потребности на горячем направлении очень большие, поэтому всех, кто может, призывают присоединиться к сбору.

Враг концентрирует силы на Покровске – одном из двух главных направлений вместе с Купянском. Отсюда россияне стремятся прорваться на север Донецкой области и дальше в Днепропетровскую область.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Почему Россия активно давит на Покровское направление?

На Покровском направлении враг сосредоточил все доступные ресурсы:

наибольшую группировку войск;

всю имеющуюся технику;

ведущие подразделения, включая подразделения беспилотных систем;

разведывательные управления РФ;

спецподразделения.

"Это один большой сплошной штурм. Враг продолжает использовать малые пехотные группы для инфильтрации населенного пункта. Пока не видим массового ввода техники, но уже фиксируем подвоз личного состава на технике непосредственно в центр города", – объяснил военный.

Поскольку вскоре ожидается ухудшение погоды, противник стремится как можно быстрее захватить город, поэтому усиливает малые пехотные группы механизированными штурмами с использованием нескольких десятков единиц тяжело - и легкобронированной техники.

Это комбинированные атаки, которые сопровождаются массированным применением артиллерии, КАБов, беспилотных разведывательных средств, FPV-дронов и перерезанием украинской логистики.

К сожалению, украинские силы, которые сейчас находятся непосредственно в Покровске, оказались в сверхсложной ситуации. Надеюсь, что Генштаб и командование имеют планы относительно наших бойцов в городе, ведь враг сейчас демонстрирует очень высокую динамику выполнения своих задач,

– отметил военный.

Что еще известно о ситуации на Покровском направлении?