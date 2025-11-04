Про це у вівторок, 4 листопада, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Висадка десанту та рукопашний штурм: ГУР показало унікальні кадри операції в Покровську
Що відомо про операцію розвідників?
Бійці підрозділу "Братство", який належить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.
Операція відбулася в районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії. Саме там спецпризначенцям ГУР вдалося виявити та знищити щонайменше двох російських військових.
Над територією островів бійці "Братства" підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль. Збройна боротьба триває! Слава Україні,
– ідеться у повідомленні.
Операція у районі колишнього Каховського водосховища: дивіться відео
Де раніше вдалося встановити український прапор?
Наприкінці серпня прапор встановили у Херсонській області. Це зробив екіпаж ударних БпЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти.
У вересні українські захисники встановили державні прапори в Олексіївці Сумської області. Російські підрозділи намагалися утримати позиції, проте на той момент їхні зусилля, як відомо, виявилися марними.