Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об операции разведчиков?

Бойцы подразделения "Братство", который входит в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.

Операция состоялась в районе участка "Большие Кучугуры", расположенной в 7 километрах от береговой линии. Именно там спецназовцам ГУР удалось обнаружить и уничтожить по меньшей мере двух российских военных.

Над территорией островов бойцы "Братства" подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине,

– говорится в сообщении.

