Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает 24 Канал.
Что известно об операции разведчиков?
Бойцы подразделения "Братство", который входит в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища.
Операция состоялась в районе участка "Большие Кучугуры", расположенной в 7 километрах от береговой линии. Именно там спецназовцам ГУР удалось обнаружить и уничтожить по меньшей мере двух российских военных.
Над территорией островов бойцы "Братства" подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине,
– говорится в сообщении.
Где ранее удалось установить украинский флаг?
В конце августа флаг установили в Херсонской области. Это сделал экипаж ударных БпЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты.
В сентябре украинские защитники установили государственные флаги в Алексеевке Сумской области. Российские подразделения пытались удержать позиции, однако на тот момент их усилия, как известно, оказались тщетными.