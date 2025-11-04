Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
К теме 50% от всех КАБов летит на Покровск, где сейчас идет треть боевых действий, – Зеленский
Как ГУР проводит операцию в Покровске?
Боевую работу в Покровске Донецкой области проводят бойцы Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.
На опубликованном видео зафиксирована высадка десанта ГУР и уничтожение позиций и живой силы российских оккупационных подразделений.
Одним из самых опасных эпизодов, показанных в видео, называют высадку разведгруппы без парашютов прямо в районе активных боевых действий.
Фрагменты из кабины вертолета показывают, как экипажи заходят на минимальной высоте, чтобы избежать обнаружения FPV-дронами и средствами ПВО. На земле бойцы немедленно занимают позиции и переходят к штурмовым действиям.
Как бойцы Спецподразделения Тимура ГУР МО работают в Покровске / Видео ГУР МО
Интересно, что OSINT-аналитикам проекта "КиберБорошно" удалось геолокировать все удары в видео ГУР по операции в Покровске. По данным экспертов, все действия происходят на территории завода "Электродвигатель" в северо-западной части Покровска.
Где ГУР осуществлял удары по врагу в Покровске / Фото "КиберБорошно"
Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире 24 Канала, что сейчас Силы обороны стабильно удерживают восточную часть Покровска. В то же время есть закрепление россиян на юге и юго-западных окраинах.
Что известно об операции ГУР в Покровске?
О том, что украинские разведчики проводят мероприятия по стабилизации положения в Покровске стало известно 1 ноября. Оккупанты распространяли информацию о якобы ликвидации десантников ГУР МО, которые высадились в Покровске, однако это не соответствует действительности.
Впоследствии в ГУР рассказали, что спецназовцы высадились в городе еще 31 октября, чтобы разблокировать логистику нашим защитникам. Самой операцией лично руководит генерал Кирилл Буданов.
В конце концов после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения. Сейчас идет работа над тем, чтобы помешать врагу расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.