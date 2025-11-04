Унаслідок операції ліквідовано російських офіцерів і операторів БпЛА. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по "Рубікону" в Авдіївці?
Майстри ГУР діяли за здобутими координатами розташування противника. В умовах щільної міської забудови вони спрямували в російський штаб безпілотник FP-2, оснащений бойовою частиною у 105 кілограмів.
Унаслідок удару було ліквідовано офіцерів та операторів дронів.
Атака по окупантах в Авдіївці: дивіться відео
Довідка: Підрозділ "Рубікон" спеціалізується на використанні безпілотних систем. Це одна з найбоєздатніших структур окупаційної армії, на яку Росія витрачає значні ресурси.
ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин настане справедлива відплата,
– резюмували військові.
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що організувати в Україні так звану "стіну дронів" теоретично можливо. Однак ворожі атаки часто відрізняються одна від одної, що створює низку проблем.
Що відомо про останні втрати ворога у війні?
Нагадаємо, станом на ранок 4 листопада Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про ще 840 ліквідованих загарбників, 425 дронів оперативно-тактичного рівня й 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Тепер загальні втрати особового складу російської армії становлять близько 1 145 670 солдатів.
У ніч на понеділок, 3 листопада, ССО також атакували об'єкти ворожої логістики на окупованій території Луганської області. Уражено місце розвантаження ПММ біля Довжанська й склад матеріально-технічного забезпечення біля Розкішного.
Окрім того, про російські невдачі на фронті в Україні згадав Дональд Трамп. Американський президент припустив, що країна-агресорка втратила вже понад 1 мільйон солдатів.