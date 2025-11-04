В результате операции ликвидированы российские офицеры и операторы БпЛА. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал.
Смотрите также "У нас там целый взвод лежит": ГУР обнародовало жуткий перехват оккупантов
Что известно об ударе по "Рубикону" в Авдеевке?
Мастера ГУР действовали по добытым координатам расположения противника. В условиях плотной городской застройки они направили в российский штаб беспилотник FP-2, оснащенный боевой частью в 105 килограммов.
В результате удара были ликвидированы офицеры и операторы дронов.
Атака по оккупантам в Авдеевке: смотрите видео
Справка: Подразделение "Рубикон" специализируется на использовании беспилотных систем. Это одна из самых боеспособных структур оккупационной армии, на которую Россия тратит значительные ресурсы.
ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление наступит справедливое возмездие,
– резюмировали военные.
К слову, эксклюзивно для 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что организовать в Украине так называемую "стену дронов" теоретически возможно. Однако вражеские атаки часто отличаются друг от друга, что создает ряд проблем.
Что известно о последних потерях врага в войне?
Напомним, по состоянию на утро 4 ноября Генеральный штаб ВСУ отчитался о еще 840 ликвидированных захватчиках, 425 дронах оперативно-тактического уровня и 93 единицах автомобильной техники и автоцистерн. Теперь общие потери личного состава российской армии составляют около 1 145 670 солдат.
В ночь на понедельник, 3 ноября, ССО также атаковали объекты вражеской логистики на оккупированной территории Луганской области. Поражено место разгрузки ГСМ возле Должанска и склад материально-технического обеспечения возле Роскошного.
Кроме того, о российских неудачах на фронте в Украине вспомнил Дональд Трамп. Американский президент предположил, что страна-агрессор потеряла уже более 1 миллиона солдат.