Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа журналистам на борту президентского самолета 2 ноября.

Что Трамп говорит о войне в Украине?

По словам Президента США, "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.

Иногда надо дать им сражаться. А они бьются и бьются и бьются. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины это было трудно. Это трудно для обеих сторон,

– сказал Трамп.

Американский лидер также ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он отметил, что сейчас не рассматривает такую возможность.

Какие еще заявления сделал Президент США?