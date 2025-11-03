Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа журналистам на борту президентского самолета 2 ноября.
Что Трамп говорит о войне в Украине?
По словам Президента США, "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.
Иногда надо дать им сражаться. А они бьются и бьются и бьются. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины это было трудно. Это трудно для обеих сторон,
– сказал Трамп.
Американский лидер также ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он отметил, что сейчас не рассматривает такую возможность.
Какие еще заявления сделал Президент США?
Напомним, что Трамп сделал новые заявления по Украине на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами в воскресенье, 2 ноября.
В частности, представители СМИ поинтересовались у американского президента, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров. Но Трамп уклонился от ответа.
Также американский лидер заявил, что он положил конец восьми войнам, угрожая введением пошлин, но этот метод не работает с Путиным, поскольку Россия мало покупает у США.