Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента США Дональда Трампа журналістам на борту президентського літака 2 листопада.

Що Трамп каже про війну в Україні?

За словами Президента США, "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.

Іноді треба дати їм битися. А вони б'ються і б'ються. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України це було важко. Це важко для обох сторін,

– сказав Трамп.

Американський лідер також відповів на питання щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він зауважив, що зараз не розглядає таку можливість.

Які ще заяви зробив Президент США?