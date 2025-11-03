Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента США Дональда Трампа журналістам на борту президентського літака 2 листопада.

Що Трамп каже про війну в Україні?

За словами Президента США, "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.

Іноді треба дати їм битися. А вони б'ються і б'ються. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України це було важко. Це важко для обох сторін,
– сказав Трамп.

Американський лідер також відповів на питання щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він зауважив, що зараз не розглядає таку можливість.

Які ще заяви зробив Президент США?

  • Нагадаємо, що Трамп зробив нові заяви щодо України на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами в неділю, 2 листопада.

  • Зокрема, представники ЗМІ поцікавилися в американського президента, що, на його думку, наразі відбувається з російськими активами та чи збирається він використовувати їх як інструмент переговорів. Але Трамп ухилився від відповіді.

  • Також американський лідер заявив, що він поклав край восьми війнам, погрожуючи введенням мит, але цей метод не працює з Путіним, оскільки Росія мало купує у США.