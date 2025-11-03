Про це в ефірі 24 Каналу розповіла політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко, зауваживши, що мовиться про закінчення війни. В Москві налякані новим підходом Вашингтону і пробують знову знайти до нього підхід, але невдало.

Який ультиматум висунув Трамп Путіну?

Дональд Трамп заявив, що він не бачить сенсу бачитись з Володимиром Путіним, оскільки той не робить реальних кроків для закінчення війни. Крім того, США ввели санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Політологиня зазначила, що це вказує, що зв'язок США з Кремлем погіршився. Через це в Росії знову заговорили про мирні переговори та запрошують іноземних ЗМІ на фронт.

Однак у Трампа ми спостерігаємо одну фразу щодо війни – "треба закінчити на лінії розмежування і повернутись додому". Це лякає Росію, Трамп не відходить від цієї позиції,

– наголосила вона.

Філіпенко додала, що попри лояльне сприйняття російського диктатора, Трамп вже не хоче слухати вигадки та маніпуляції з боку Кремля.

Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний також звернув увагу на відновлення ядерних погроз з боку Росії. За його словами, це дратує адміністрацію Трампа.

Що ще недавно говорив Трамп про закінчення війни?