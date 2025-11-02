Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, видання цілком доречно пише про те, як зламати режим Путіна. Але це не стосується усієї Росії.

Як знищити режим Путіна?

Як наголосив Саакян, матеріал не дарма вийшов якраз на тлі перемовин Сполучених Штатів та Китаю. Там намагаються підштовхнути Пекін до певних дій.

Насправді Китай не зацікавлений в тому, аби Росія розпалася. Вони не мають інтересу боротися за її уламки в разі розвалу. Зараз Росія цілком поміщається їм "у кишеню" та ще й перебуває на самоутриманні. І Китай постійно має доступ до її ресурсів.

Автори цього матеріалу точно знали, чому зараз це публікують та який меседж хочуть донести. Це спроба вплинути на порядок денний США і Китаю. Фактично проявлена європейська позиція. Вони готові, що Росія не має впасти. Але Путін може бути пущений в розхід. Він або зупинить війну, або його потрібно зупинити. І тут відповідальність на Китаї, який має найбільший вплив на Росію,

– зазначив Саакян.

Якщо ж Китай не захоче цього робити, то у нього поступово відбиратимуть частину впливу. А паралельно каратимуть санкціями та іншими обмеженням.

