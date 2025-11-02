Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, издание вполне уместно пишет о том, как сломать режим Путина. Но это не касается всей России.
Как уничтожить режим Путина?
Как отметил Саакян, материал не зря вышел как раз на фоне переговоров Соединенных Штатов и Китая. Там пытаются подтолкнуть Пекин к определенным действиям.
Обратите внимание! Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином впервые за 6 лет. Они обсуждали и войну в Украине.
На самом деле Китай не заинтересован в том, чтобы Россия распалась. Они не имеют интереса бороться за ее обломки в случае развала. Сейчас Россия вполне помещается им "в карман" да еще и находится на самообеспечении. И Китай постоянно имеет доступ к ее ресурсам.
Авторы этого материала точно знали, почему сейчас это публикуют и какой месседж хотят донести. Это попытка повлиять на повестку дня США и Китая. Фактически проявлена европейская позиция. Они готовы, что Россия не должна упасть. Но Путин может быть пущен в расход. Он или остановит войну, или его нужно остановить. И тут ответственность на Китае, который имеет наибольшее влияние на Россию,
– отметил Саакян.
Если же Китай не захочет этого делать, то у него постепенно будут отбирать часть влияния. А параллельно будут наказывать санкциями и другими ограничениями.
Встреча Трампа и Си: кратко
- Трамп заявил, что они обсуждали с Си войну в Украине. Какой-то конкретики относительно переговоров или завершения войны президент США не указал.
- Политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что разговор между Трампом и Путиным не принес особого результата для Украины. Да и вообще трудно говорить о дружеских отношениях США и Китая.
- Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко указал на то, что по итогам встречи там сделали важный шаг в направлении, который важен для Украины.