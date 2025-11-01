Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала спрогнозировал, каких результатов можно ожидать от общения президента США и главы КНР. Также по результатам встречи Пекину удалось склонить Вашингтон к снижению пошлин до 47% и отмене сборов для китайских судов.
О чем договорились Трамп и Си Цзиньпин?
Огрызко отметил, что по итогам встречи Трампа и Си можно констатировать, что процесс постепенного сближения США и Китая пошел.
Прорыва на самом деле нет. Но сделан важный шаг в том направлении, который нужен Украине,
– подчеркнул экс-глава МИД.
Лидеры США и КНР договорились, в частности, о том, что будут обсуждать дальше торговые вопросы. При этом, по его мнению, остаются противоречия, которые разделяют страны.
"Однако с точки зрения дипломатии очень важно, что впервые за шесть лет состоялась эта встреча. Возобновился контакт на самом высоком уровне, и это очень хороший знак", – подчеркнул дипломат.
Обратите внимание! Дональд Трамп отметил, что во время общения с Си Цзиньпином они очень серьезно обсуждали вопрос окончания войны в Украине. По его словам, вместе с лидером Китая они "собираются работать вместе, чтобы понять, смогут ли чего-то достичь".
Также, подытоживая встречу с Си Цзиньпином, Трамп обмолвился, что они практически не говорили о покупке российской нефти со стороны Китая.
Думаю, что это не правда. Они безусловно говорили о нефти, потому что если они обсуждали российско-украинскую войну, то касались и тех факторов, которые помогают России вести эту захватническую войну,
– уверен Владимир Огрызко.
В то же время Трамп сделал жест вежливости Пекину, когда немного снизил тарифы. Однако это, по мнению дипломата, приглашение к дальнейшему разговору.
Как эксперты оценили встречу Трампа и Си Цзиньпина?
Политик, историк и дипломат Роман Бессмертный считает, что общение лидеров США и Китая не было слишком успешным. Хотя Си отметил, что страны должны быть партнерами и друзьями. Однако при этом о теплых отношениях речь не идет, ведь Вашингтон и Пекин являются врагами с идеологической точки зрения.
Политолог-американистка Александра Филипенко считает, что Трамп использовал встречу с Си для того, чтобы договориться о новых торговых правилах. Они должны уменьшить зависимость США от рынков Китая. А после заключения этого соглашения Трамп сможет надавить на Китай по уменьшению его поддержки России.
Также политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов по итогам общения Трампа и Си заметил, что Китай не собирается вступаться за Россию, как надеялись в Кремле. Соответственно, по его мнению, Путин просчитался в том, насколько долго он способен манипулировать США и насколько сильно Пекин будет поддерживать Москву в войне.