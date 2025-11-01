Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, объяснив, что после их встречи могли быть отменены американские санкции против нефти России, которую покупает Китай, но этого, к счастью, не произошло.
Китай не будет заступаться за Россию
Политолог рассказал, что есть предварительная информация о том, что Китай может начать покупать американскую нефть и газ на фоне введенных США санкций против российских групп "Роснефть" и "Лукойл".
Самое главное, что я услышал, хотя это не было связано со встречей с Си Цзинипином, что Трамп инициирует сейчас ядерные учения в США. Я думаю, что это красноречивый ответ россиянам, которые думали, что своими ядерными угрозами смогут вернуть себе статус-кво,
– озвучил Несвитайлов.
По мнению эксперта-международника, очевидно то, что Си Цзиньпин не собирается активно вступаться за Россию, как она на то надеялась.
"Путин и его команда просчитались в том, насколько долго они смогут американцами манипулировать, а также в том, насколько сильно Китай в этой ситуации будет их поддерживать. Это очень хорошо", – подчеркнул политолог.
В общем грандиозных результатов от встречи американского и китайского лидеров, как подытожил Несвитайлов, нет. По крайней мере пока что о них не было сказано.
Он высказал мнение, что стоит подождать несколько дней, чтобы появились инсайды о результатах диалога Трампа и Си. Политолог обратил внимание на то, что Трамп довольно осторожно высказался, комментируя эту встречу, а Си Цзиньпин был оптимистичным.
"Трамп отчитался, что они вместе будут бороться с фентанилом. В это я конечно не верю, потому что эта фентаниловая агрессия Китая против США является частью китайской государственной политики. Очень сомневаюсь, что они что-то с этим будут делать. В целом встреча прошла значительно лучше, чем могла бы", – озвучил Несвитайлов.
Встреча Трампа и Си: какие первые результаты?
- 30 октября президент США провел встречу с лидером Китая в Южной Корее. Трамп после разговора с китайским коллегой заявил журналистам, что диалог оказался продуктивным. США уменьшат общий тариф на товары Китая до 47% с 57%. Трамп заявил о том, что в перспективе между США и Китаем будет подписано новое торговое соглашение.
- Китай согласился на соглашение, которое продлится год, а в дальнейшем будет продолжаться относительно того, чтобы не вводить контроль за экспортом редкоземельных металлов. Кроме того, китайская сторона планирует покупать у американцев в большом объеме сельхозпродукцию.
- Между странами есть договоренности и по фентанилу. Президент США дал согласие на то, чтобы снизить тарифы на это вещество для Китая с 20% до 10% и подчеркнул, что это решение уже действует. В свою очередь Си заверил, что будет пытаться остановить поток фентанила в США.