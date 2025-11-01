Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу спрогнозував, яких результатів можна очікувати від спілкування президента США та глави КНР. Також за результатами зустрічі Пекіну вдалося схилити Вашингтон до зниження мит до 47% та скасування зборів для китайських суден.
Про що домовились Трамп і Сі Цзіньпін?
Огризко зазначив, що за підсумками зустрічі Трампа та Сі можна констатувати що процес поступового зближення США та Китаю пішов.
Прориву насправді немає. Але зроблено важливий крок у тому напрямку, який потрібний Україні,
– наголосив ексглава МЗС.
Лідери США та КНР домовились, зокрема, про те, що будуть обговорювати далі торговельні питання. При цьому, на його думку, залишаються протиріччя, які розділяють країни.
"Однак з погляду дипломатії дуже важливо, що вперше за шість років відбулась ця зустріч. Відновився контакт на найвищому рівні, і це дуже добрий знак", – підкреслив дипломат.
Зверніть увагу! Дональд Трамп наголосив, що під час спілкування з Сі Цзіньпіном вони дуже серйозно обговорювали питання закінчення війни в Україні. За його словами, разом з лідером Китаю вони "збираються працювати разом, щоб зрозуміти, чи зможуть чогось досягти".
Також, підсумовуючи зустріч з Сі Цзіньпіном, Трамп обмовився, що вони практично не говорили про купівлю російської нафти з боку Китаю.
Думаю, що це не правда. Вони безумовно говорили про нафту, тому що якщо вони обговорювали російсько-українську війну, то торкалися і тих факторів, які допомагають Росії вести цю загарбницьку війну,
– впевнений Володимир Огризко.
Водночас Трамп зробив жест ввічливості Пекіну, коли трохи знизив тарифи. Однак це, на думку дипломата, запрошення до подальшої розмови.
Як експерти оцінили зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна?
Політик, історик та дипломат Роман Безсмертний вважає, що спілкування лідерів США та Китаю не було занадто успішним. Хоча Сі наголосив, що країни мають бути партнерами та друзями. Однак при цьому про теплі відносини не йдеться, адже Вашингтон та Пекін є ворогами з ідеологічного погляду.
Політологиня-американістка Олександра Філіпенко вважає, що Трамп використав зустріч із Сі для того, щоб домовитись про нові торговельні правила. Вони мають зменшити залежність США від ринків Китаю. А після укладення цієї угоди Трамп зможе натиснути на Китай щодо зменшення його підтримки Росії.
Також політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов за підсумками спілкування Трампа та Сі зауважив, що Китай не збирається вступатись за Росію, як сподівались у Кремлі. Відповідно, на його думку, Путін прорахувався у тому, наскільки довго він здатний маніпулювати США і наскільки сильно Пекін підтримуватиме Москву у війні.