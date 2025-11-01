Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу спрогнозував, яких результатів можна очікувати від спілкування президента США та глави КНР. Також за результатами зустрічі Пекіну вдалося схилити Вашингтон до зниження мит до 47% та скасування зборів для китайських суден.

Про що домовились Трамп і Сі Цзіньпін?

Огризко зазначив, що за підсумками зустрічі Трампа та Сі можна констатувати що процес поступового зближення США та Китаю пішов.

Прориву насправді немає. Але зроблено важливий крок у тому напрямку, який потрібний Україні,

– наголосив ексглава МЗС.

Лідери США та КНР домовились, зокрема, про те, що будуть обговорювати далі торговельні питання. При цьому, на його думку, залишаються протиріччя, які розділяють країни.

"Однак з погляду дипломатії дуже важливо, що вперше за шість років відбулась ця зустріч. Відновився контакт на найвищому рівні, і це дуже добрий знак", – підкреслив дипломат.

Зверніть увагу! Дональд Трамп наголосив, що під час спілкування з Сі Цзіньпіном вони дуже серйозно обговорювали питання закінчення війни в Україні. За його словами, разом з лідером Китаю вони "збираються працювати разом, щоб зрозуміти, чи зможуть чогось досягти".

Також, підсумовуючи зустріч з Сі Цзіньпіном, Трамп обмовився, що вони практично не говорили про купівлю російської нафти з боку Китаю.

Думаю, що це не правда. Вони безумовно говорили про нафту, тому що якщо вони обговорювали російсько-українську війну, то торкалися і тих факторів, які допомагають Росії вести цю загарбницьку війну,

– впевнений Володимир Огризко.

Водночас Трамп зробив жест ввічливості Пекіну, коли трохи знизив тарифи. Однак це, на думку дипломата, запрошення до подальшої розмови.

Як експерти оцінили зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна?