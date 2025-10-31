Об этом 24 Каналу рассказал политик, историк и дипломат Роман Бессмертный. По его словам, это можно увидеть по одной из речей Си Цзиньпина. Там было классическое "за все хорошее и против всего плохого".

К теме Добрый знак для Украины после встречи Си и Трампа после встречи Си и Трампа

Изменится ли что-то для Украины?

Как отметил Бессмертный, Си отдельно сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Но о каких теплых отношениях можно говорить, если оба являются врагами с идеологической точки зрения.

Это – враги между собой. А Си – классический большевик. Он будет говорить на белое, что это черное. Потому что он так хочет. Это – человек, который будет цитировать Мао и рассказывать, какой он герой. Хотя Мао угробил миллионы китайцев,

– сказал Бессмертный.

Судя по всему, Трамп также не особо чего-то ожидал от этой встречи. И конкретных результатов в контексте войны в Украине после их разговора также нет.

Обратите внимание! Трамп признал, что они обсуждали с Си войну в Украине. Но чего-то конкретного президент США фактически не сказал.

Разговор Трампа и Си: кратко