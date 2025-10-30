Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний пояснив в ефірі 24 Каналу, що Кремль помилково обрав шлях ядерних погроз, адже це лише дратує Вашингтон. Якщо розпочнеться гонка озброєнь, Росія програє.

Дивіться також: Ексочільник МЗС пояснив, що наразі відбувається між Путіним і Трампом

Чому ядерні погрози Росії вже не лякають Трампа?

Росіяни дістають ядерну компоненту, коли у них щось не виходить. Зараз у них не виходить комунікація з Трампом.

Раніше вони водили його за носа, і Трамп був не проти. Тому вони звикли, що механізм працює. Зараз Трамп інший. Чи надовго – це питання до Трампа. А ще я вірю, що росіяни самі собі "копають яму",

– наголосив Лісний.

Росія поширює неправдиві заяви про успіхи на фронті, зокрема щодо нібито оточення Куп’янська, щоб вплинути на Трампа. Проте це не дає результату, тож Путін намагається посилити тиск, підвищуючи ядерну риторику.

"Я вважаю, що це прекрасно. Оскільки для ядерного клубу – це дуже дражливий момент, коли йдеться про знищення всього живого. Те, чим лякає Путін, стирає питання прекрасного океану і відстані, і залишається потенційна загроза. Я думаю, що це помилка Путіна", – підкреслив Лісний.

Замість конструктивного підходу Росія обрала шлях ескалації.

Зверніть увагу! Росія намагається залякати світ демонстрацією своїх "ядерних чудо-озброєнь" – ракет "Буревісник", "Сармат" і торпеди "Посейдон".

Якщо розпочнеться нова гонка озброєнь, США матимуть перевагу, адже їхні можливості значно більші, тоді як Росія слабшає та втрачає свої основні ресурси, зокрема енергетичні.

"І втрачає вагу – і політичну, і економічну – у світі. То якщо вона втягнеться в цю гонку озброєнь, то може повторити історію Радянського Союзу", – підсумував політолог.

Що ще відомо про ядерні погрози росіян?