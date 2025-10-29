Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Путін вивів Трампа з емоційної рівноваги. Президент США нарешті побачив, що російський диктатор банально з нього знущається.
До теми Зустріч Трампа та Сі загрожує стати кошмаром для Путіна: чи можуть США та Китай закінчити війну
Чому Путін догрався?
Як наголосив Огризко, Путін розповідав Трампу одне, а потім діяв по-іншому. Президент США стримано на це реагував. Але це не може тривати вічно.
Крім того, більш ніж 70% американців підтримують допомогу Україні. Європейські лідери також продовжують методично та делікатно тиснути на Трампа. Це дає свій ефект.
Зрештою Дональд Трамп оголосив про санкції проти Росії. Путін ж почав розмахувати "ядерною палицею". Але це не залякає Трампа.
Є нова тенденція. Путіна починають заганяти в глухі кути, з яких вийти буде надзвичайно важко. Але найважливіше те, що післязавтра відбудеться в Південній Кореї, де зустрінуться Трамп і Сі. Вони почнуть ділити світ на трьох. На трьох, бо без Європи не обійдуться,
– сказав Огризко.
Санкції проти Росії: коротко
- Сполучені Штати оголосили нові санкції проти Росії. Їх запровадили проти "Роснефті" і "Лукойлу".
- Президент Володимир Зеленський вже прокоментував ці санкції. Україна вважає, що ці обмеження скоротять Росії доходи на щонайменше 5 мільярдів доларів щомісяця.
- Посол США в НАТО Метью Вітакер пояснив, чому Штати ввели додаткові санкції. Вони хочуть змусити Росію піти на переговори щодо завершення війни.