Таку думку висловив посол США в НАТО Метью Вітакер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Для Путіна це смерть, – аналітик назвав дієвий спосіб тиску на Росію
Що сказав Вітакер щодо санкцій проти Росії?
За словами Вітакера, Трамп забезпечуватиме дотримання нових жорстких нафтових санкцій проти Росії, щоб змусити Путіна перейти до переговорів щодо припинення війни.
Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їхнє дотримання,
– заявив він.
Зауважимо, що міністерство фінансів США минулого тижня запровадило санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл". Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.
Вітакер сподівається, що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні в Україні або принаймні укласти перемир'я.
Після введення санкцій ціни на нафту стрибнули. Проте реакція ринку була стриманою через невизначеність щодо того, наскільки серйозно Сполучені Штати будуть застосовувати нові заходи проти Росії.
Однак, на думку посла США в НАТО, це лише початок. За словами Вітакера, Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших.
Санкції проти Росії: коротко про головне
22 жовтня США оголосили про запровадження нових санкцій проти російських нафтових компаній, зокрема, проти таких гігантів, як "Роснєфть" та "Лукойл". Путін заявив, що це спроба чинити тиск на Росію та дав зрозуміти, що такі обмеження не змусять Москву йти на поступки Вашингтону.
Однак після введення санкцій "Лукойл" змушений продавати свої міжнародні активи через неможливість розраховуватися в доларах за нафту. Покупці, які не перебувають під санкціями, зможуть отримати активи зі значними знижками, що послаблює позиції Росії.
Окрім цього, американські санкції можуть скоротити експорт російської нафти на 50%, що призведе до втрат доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць.
Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що уряд має зайнятися тим, аби американський та європейський бізнес дійсно боявся співпрацювати з Росією. Наразі цього, з його слів, не відбувається.