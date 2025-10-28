Таку думку висловив посол США в НАТО Метью Вітакер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що сказав Вітакер щодо санкцій проти Росії?

За словами Вітакера, Трамп забезпечуватиме дотримання нових жорстких нафтових санкцій проти Росії, щоб змусити Путіна перейти до переговорів щодо припинення війни.

Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їхнє дотримання,

– заявив він.

Зауважимо, що міністерство фінансів США минулого тижня запровадило санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл". Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

Вітакер сподівається, що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні в Україні або принаймні укласти перемир'я.

Після введення санкцій ціни на нафту стрибнули. Проте реакція ринку була стриманою через невизначеність щодо того, наскільки серйозно Сполучені Штати будуть застосовувати нові заходи проти Росії.

Однак, на думку посла США в НАТО, це лише початок. За словами Вітакера, Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших.

Санкції проти Росії: коротко про головне