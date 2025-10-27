Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вже відпрацьована процедура перевантаження російської нафти з одного танкера на інший прямо в морі.

Росія вчить обходу санкцій у навчальних закладах

В умовах нових санкцій з боку США країна-агресорка намагатиметься всілякими шляхами їх обійти. Доктор економічних наук зазначив, що в Росії виникла ціла сфера зовнішньоторгових операцій – тіньова.

"Там навіть з'явилась спеціальна навчальна програма у вищій школі економіки, де я мав можливість колись працювати. Там вчать людей, як обходити санкції. За це керівник закладу (Микита Анісімов – 24 Канал) підпав під персональні санкційні обмеження в межах 19-го пакету", – озвучив Ліпсіц.

Він зауважив на тому, що мало лише впровадити санкції, варто стежити за їх дотриманням. Як зазначив Ліпсіц, слід постійно контролювати це, карати тих, хто їх порушує.

Навіть в Європі доволі багато компаній порушує санкції, періодично це виявляється. Але ми поки що не бачили жодного судового процесу, у підсумку якого керівники європейських компаній відправились би у в'язницю,

– підкреслив Ліпсіц.

Доктор економічних наук підсумував, що уряд має зайнятися тим, аби американський та європейський бізнес дійсно боявся співпрацювати з Росією. Наразі цього, з його слів, не відбувається.

Як експерти оцінюють нові санкції щодо Росії?