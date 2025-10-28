Який ефект матимуть нові санкції США?

Про це розповів у розмові із журналістами президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України Ми вдячні за ці санкції президенту США – "Роснефть" та "Лукойл", і ще різні дочірні підприємства. Те, що зробив президент Трамп – вдарив дійсно дієвими санкціями по "рускіх". І, безумовно, те, що "рускі" біснуються і кажуть, що ці санкції ніяк не спрацюють, демонструє, що саме ці санкції дуже сильно спрацюють.

Зеленський підкреслив, що нові санкції США увели не через конгрес, а особисто президент Дональд Трамп їх ініціював. Тобто він їх може і скасувати, і це, напевно, використовуватиметься як інструмент тиску або діалогу з Москвою.

Ми вважаємо, що саме ці санкції скоротять їх бенефіти щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць. Це не наші цифри, нашими розвідками ще не перевірені – це те, що я отримав від партнерів. І що найважливіше – це рішення Америки десь на 56-57% буде мати вплив на нафтовий експорт,

– додав глава держави.

Зеленський очікує, що приблизно через місяць вдасться оцінити повністю вплив американських обмежень, коли всі дані будуть перевірені та підтверджені розвідкою.

Наразі ж, за його словами, важливо контролювати, щоб ніхто не обходив ці санкції, а також працювати й проти "тіньового флоту" Кремля.

Щодо тіньового флоту – дуже важливий приклад французів, коли вони почали зупиняти нафтові танкери. Чому важливий? Тому що потрібно звертати увагу на екіпаж. Їх потрібно санкціонувати фізично. А також потрібно звертати увагу на те, що танкер іде іншим маршрутом,

– наголосив президент.

Важливо! На думку Зеленського, усі санкції проти "тіньового флоту" Росії повинні діяти фізично, тобто зупиняти незаконні нафтові перевезення. Для цього необхідно проводити перевірки, вивчати документи танкерів, застосовувати обмеження проти капітанів і команд. Лише тоді вони будуть дієвими.

Які санкції увели США проти Росії?

США 22 жовтня запровадили нові санкції проти російських нафтових компаній. Під удар потрапили такі гіганти, як "Роснефть" та "Лукойл", повідомили в Міністерстві фінансів. Окрім того, обмеження торкнулися 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– прокоментував санкції Трамп.

При цьому міністр фінансів Скотт Бессент додав, що за необхідності Вашингтон продовжать тиснути на Росію та розширювати санкції.

Наслідки санкцій США проти Росії: що відомо?