Цю зустріч уже називають однією з найважливіших дипломатичних подій у світі. Чи зможе зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна прискорити завершення війни в Україні та чим може обернутися для російського диктатора Володимира Путіна, який намагається задобрювати і Трампа, і Сі Цзьніпіна, – спеціально для 24 Каналу розібрали експерти.

Про що говоритимуть Трамп і Сі?

Журналіст Павло Новіков зазначив, що зустріч американського і китайського лідерів стане визначальною для глобальної політики. Її мета – встановлення балансу між великими державами. Головними темами стануть питання торгівлі, контролю за впливом і ресурсами, а також майбутнього балансу сил у світі.

"Мені також додає оптимізму, що українське питання стає темою найголовніших переговорів цієї осені. Я не вірю, що вони завершаться до кінця цього року, тобто осінь – весна – це найголовніші у світі переговори. Нам важливо, що ми є частиною цих переговорів, а росіяни вже не є гравцем там", – сказав журналіст.

Утім, швидких результатів не варто чекати. Павло Новіков припустив, що вони можуть з'явитися не раніше ніж через пів року, адже американська дипломатія не прагне швидких рішень.

Чи вплине зустріч на завершення війни?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, що єдине рішення, про яке реально зможуть домовитися лідери США і Китаю, – це продаж частини Tik-Tok американцям. Про це ми знаємо ще з весни 2024 року, коли був ухвалений відповідний закон у Конгресі США. Щодо мит, то, імовірно, їх відстрочать. Це означає, що сторони поки не домовилися і процес врегулювання торговельних відносин триває.

Дональд Трамп запевняє, що Китай зменшує закупівлі російської нафти, але поки ці заяви нічим не підкріплені. За словами Клочка, ціни на нафту вже почали стабілізуватися та знову падати, тобто попит залишатиметься високим, зокрема і на російську нафту. Нині нафта з Перської затоки не може замінити російську, що постачається до Індії та Китаю. Тож обмеження експорту російської нафти – це історія на перспективу.

Водночас у питанні війни Росії з Україною однозначно грає на нашу користь те, що Трамп хоче завершити війну, адже це залишає Україну в центрі міжнародних переговорів.

Хоча багато моїх колег скептично ставляться до цієї зустрічі в частині врегулювання російсько-української війни, на мою думку, вона даватиме якісь результати, про які поки говорити рано. Єдине, що можу сказати: це будуть домовленості про майбутній візит Трампа до Піднебесної та, відповідно, Сі Цзіньпіна до США. Але про це говорять вже як про осінь 2026 року,

– спрогнозував Клочок.

На цьому етапі Трампу справді важливо, щоб війна зупинилася. Навіть він уже говорив про часовий показник у шість місяців, коли коментував ефективні санкції, які можуть бути запроваджені.

Чим для Путіна можуть обернутися переговори в Південній Кореї?

Політолог Олексій Буряченко зазначив, що Трамп намагався досягти швидкого завершення війни, зокрема, аби мати перевагу в переговорах з Сі Цзіньпіном. Але Росія не хотіла, щоб Трамп мав цю перевагу, адже напряму залежна від Китаю, тому не давала Трампу досягнути якихось результатів щодо переговорів. На думку політолога, в Росії не розуміли стратегічні наслідки таких дій.

Після того як президенту США не вдалося всадити Путіна за стіл переговорів, він перейшов до впровадження серйозних санкцій проти Росії.

Стратегія змінилася. З величезною імовірністю американська сторона і безпосередньо Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном пропонуватимуть розіграти між собою Росію, продовжувати залишати її у підмороженому стані, – припустив Буряченко.

На його думку, це цікаво Китаю, адже тоді він зможе ще дешевше купувати російські сировинні ресурси та за допомогою США тримати Росію під контролем. А Трамп буде готовий отримати свій приз у вигляді мирного врегулювання російсько-української війни, бо Сі може вплинути на Росію в питанні завершення війни.

