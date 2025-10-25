За його словами, в цій війні гине щотижня 7 тисяч осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

Як Китай, на думку Трампа, може допомогти закінчити війну в Україні?

Як передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому, журналісти поцікавилися, який вплив Трамп хотів би, щоб Китай мав на Росію. У відповідь він зазначив, що розраховує на допомогу Пекіна у впливі на Москву щодо конфлікту в Україні.

Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... – це відносини між Росією та Україною,

– сказав Трамп.

Він також наголосив, що у війні щотижня гине близько 7 тисяч людей.

На запитання щодо можливих наслідків суворих санкцій США, Трамп відповів, що не вважає їх надто жорсткими і сподівається на прагнення Путіна до завершення війни.

Спецпосланець Путіна відвідує США