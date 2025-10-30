Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил в эфире 24 Канала, что Кремль ошибочно выбрал путь ядерных угроз, ведь это только раздражает Вашингтон. Если начнется гонка вооружений, Россия проиграет.
Смотрите также: Экс-глава МИД объяснил, что сейчас происходит между Путиным и Трампом
Почему ядерные угрозы России уже не пугают Трампа?
Россияне достают ядерную компоненту, когда у них что-то не получается. Сейчас у них не получается коммуникация с Трампом.
Раньше они водили его за нос, и Трамп был не против. Поэтому они привыкли, что механизм работает. Сейчас Трамп другой. Надолго ли – это вопрос к Трампу. А еще я верю, что россияне сами себе "копают яму",
– подчеркнул Лесной.
Россия распространяет ложные заявления об успехах на фронте, в частности о якобы окружении Купянска, чтобы повлиять на Трампа. Однако это не дает результата, поэтому Путин пытается усилить давление, повышая ядерную риторику.
"Я считаю, что это прекрасно. Поскольку для ядерного клуба – это очень раздражающий момент, когда речь идет об уничтожении всего живого. То, чем пугает Путин, стирает вопрос прекрасного океана и расстояния, и остается потенциальная угроза. Я думаю, что это ошибка Путина", – подчеркнул Лесной.
Вместо конструктивного подхода Россия выбрала путь эскалации.
Обратите внимание! Россия пытается запугать мир демонстрацией своих "ядерных чудо-оружий" – ракет "Буревестник", "Сармат" и торпеды "Посейдон".
Если начнется новая гонка вооружений, США будут иметь преимущество, ведь их возможности значительно больше, тогда как Россия слабеет и теряет свои основные ресурсы, в частности энергетические.
"И теряет вес – и политический, и экономический – в мире. И если она втянется в эту гонку вооружений, то может повторить историю Советского Союза", – подытожил политолог.
Что еще известно о ядерных угрозах россиян?
- Кремль продолжает уверять, что ракета "Сармат" вскоре станет на боевое дежурство, однако испытания до сих пор сопровождаются проблемами. Во время запуска в сентябре 2024 года ракета взорвалась в шахте, а единственный успешный пуск состоялся еще в апреле 2022 года.
- Россия объявила о якобы успешных испытаниях ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". В то же время главный редактор Defence Express Олег Катков опроверг эти заявления, отметив, что реальные характеристики ракеты не соответствуют тому, о чем говорит Москва.
- Россия заявила об испытании ядерной торпеды "Посейдон", однако никаких подтверждений этому нет – все может быть частью пропагандистской кампании. Ее реальное существование и эффективность остаются под сомнением и, вероятно, служат элементом информационной войны для запугивания мира.