Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил в эфире 24 Канала, что Кремль ошибочно выбрал путь ядерных угроз, ведь это только раздражает Вашингтон. Если начнется гонка вооружений, Россия проиграет.

Почему ядерные угрозы России уже не пугают Трампа?

Россияне достают ядерную компоненту, когда у них что-то не получается. Сейчас у них не получается коммуникация с Трампом.

Раньше они водили его за нос, и Трамп был не против. Поэтому они привыкли, что механизм работает. Сейчас Трамп другой. Надолго ли – это вопрос к Трампу. А еще я верю, что россияне сами себе "копают яму",

– подчеркнул Лесной.

Россия распространяет ложные заявления об успехах на фронте, в частности о якобы окружении Купянска, чтобы повлиять на Трампа. Однако это не дает результата, поэтому Путин пытается усилить давление, повышая ядерную риторику.

"Я считаю, что это прекрасно. Поскольку для ядерного клуба – это очень раздражающий момент, когда речь идет об уничтожении всего живого. То, чем пугает Путин, стирает вопрос прекрасного океана и расстояния, и остается потенциальная угроза. Я думаю, что это ошибка Путина", – подчеркнул Лесной.

Вместо конструктивного подхода Россия выбрала путь эскалации.

Обратите внимание! Россия пытается запугать мир демонстрацией своих "ядерных чудо-оружий" – ракет "Буревестник", "Сармат" и торпеды "Посейдон".

Если начнется новая гонка вооружений, США будут иметь преимущество, ведь их возможности значительно больше, тогда как Россия слабеет и теряет свои основные ресурсы, в частности энергетические.

"И теряет вес – и политический, и экономический – в мире. И если она втянется в эту гонку вооружений, то может повторить историю Советского Союза", – подытожил политолог.

Что еще известно о ядерных угрозах россиян?