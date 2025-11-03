Речь идет о месте разгрузки ГСМ и склад захватчиков. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

Что известно о поражении врага на Луганщине?

Подразделения ССО успешно поразили объекты российской логистики в Луганской области, в частности:

вблизи города Должанск – осуществлено огневое поражение места разгрузки горюче-смазочных материалов;

вблизи села Роскошное – уничтожен склад материально-технического обеспечения оккупационных войск.

ССО ударили по россиянам на Луганщине: смотрите видео

В конце концов, действия украинских защитников создали дефицит горючего и нарушили логистику врага в пределах группировки войск "Центр" страны-агрессора.

Лучше всего выигранная та битва, на которую враг не смог приехать,

– подытожили военные.

Интересно! Эксклюзивно для 24 Канала военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что пока Владимир Путин тянет время относительно мирных переговоров, ситуация на российских тыловых направлениях становится все сложнее: блэкаут на Сахалине, дроны под Москвой и удар по Белгородской дамбе, что отрезал часть оккупантов от снабжения.

