Какую первоочередную цель имела операция, повлияет ли она на развертывание российских войск возле Харьковщины, и каким может быть следующий шаг украинских сил спецопераций эксклюзивно для 24 Канала объяснили военные эксперты и обозреватели.

Почему ВСУ пошли на такой шаг?

Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец считает, что удар по Белгородскому водохранилищу – часть целенаправленной военной операции.

Белгородское водохранилище – искусственный водоем на реке Северский Донец в Шебекинском районе РФ. В результате атаки 24 – 25 октября повреждена часть гидросооружений и подтоплены российские позиции в районе Волчанска. Российская сторона заявила о режиме чрезвычайной ситуации, но утверждает, что целостность плотины сохранена и массового затопления нет.

Интересно, что вода из водохранилища начала опускаться и образуется подтопление российских позиций, это уже влияет на ситуацию на передовой. Даже поднятие или опускание уровня воды на один метр может изменить обстоятельства, в частности в районе Волчанска, отметил Березовец.

Он также отмечает, что впечатление дамбы и прилегающих инженерных сооружений показательно: российская ПВО не отработала, что еще раз ставит под сомнение ее эффективность. Эти объекты давно считаются легитимными военными целями.

Заметим, что командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил, что его подразделение ударило по Белгородской дамбе, в России же сообщали о якобы ударе по дамбе с помощью ракет Himars.

Украина длительное время воздерживалась от атак, чтобы избежать опасности для гражданских, но постоянные нарушения правил ведения войны со стороны России снимают такие ограничения. По мнению Березовца, теперь важно, что благодаря разведданным и поддержке партнеров Украина имеет полную картину и средства для эффективных ударов.

Абсолютно правильное решение. Оно показательное. Главное – эффективное применение средств поражения должно нам сейчас показать, как мы будем действовать, как будут действовать Силы обороны, в частности, на российской территории,

– подчеркнул майор.

ВСУ действовали на опережение

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан считает удар по дамбе в Белгородской области абсолютно оправданным и продуманным с военной точки зрения.

По его словам, операция была проведена в два этапа: сначала ударом систем HIMARS 24 октября, а 25 октября – беспилотниками, которые добили объект.

Они действительно готовились на левом берегу Северского Донца развернуть новые наступательные операции для отвлечения украинских войск с Восточного фронта. Их цель была – растянуть по линии фронта наши дополнительные силы,

– подчеркнул военный эксперт.

Благодаря работе украинской разведки и силам беспилотных систем удалось опередить эти действия врага. В результате удара уровень воды в водохранилище снизился примерно на метр, что привело к подтоплению российских укреплений и сделало невозможным их наступление минимум на несколько недель.

По мнению эксперта, это "зеркальный ответ" на подрыв Каховской ГЭС, который ранее осуществили россияне. После этого Украина имеет полное моральное и военное право поражать аналогичные российские объекты, которые используются в военных целях.

Свитан отметил, что подобных дамб вдоль границы есть несколько десятков, и каждая из них потенциально может стать целью для украинских ударов, если враг использует эти объекты в военных операциях.

Удар по Белгородской дамбе имел четко тактический характер – остановить наступление в районе Волчанска и создать сложные условия для российских подразделений, которые разворачивались на этом направлении. В то же время Свитан уточнил, что подтопление вряд ли может достичь до Лимана, масштаб действия воды ограничивается районом Волчанска, где сейчас наблюдается наибольшее влияние на боевые позиции противника.

Удар как часть более широкой операции

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко думает, что пока Владимир Путин тянет время относительно мирных переговоров, ситуация на российских тыловых направлениях становится все сложнее: блокады на Сахалине, дроны под Москвой и неспокойная обстановка в Белгороде свидетельствуют об этом.

Он, как и Роман Свитан считает, что ВСУ дважды атаковали плотину местного водохранилища: сначала системами HIMARS, а затем беспилотниками.

По данным одного из отчетов, в результате ударов были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регуляцию уровня воды.

Такой удар фактически затрудняет или отрезает часть российских войск от снабжения и переправ, что затрудняет их боевые действия на этом направлении, в частности в районе Волчанска, и предоставляет определенные преимущества украинским силам.

Романенко отмечает, что подобные объекты ранее не затрагивались из-за гуманитарных и экологических рисков, напоминая о Каховской дамбе и возможных катастрофических последствиях. Однако сейчас, когда Россия использует инфраструктуру для военных целей, удар по дамбе является тактически оправданным.

Он подчеркивает, что в результате этого удара были подтоплены российские блиндажи и логистические районы, что затрудняет подготовку врага к осенне-зимним боям. Пока эффект этого удара локальный, и его не следует переоценивать, он влияет на логистику врага в районе Волчанска, но не меняет сразу ситуацию на фронте на Лимане или Северске, а является частью более широкой тактической работы украинских сил.

