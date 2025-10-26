Удар нанесли бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Роберта Бровди "Мадьяра".

"Мадьяр" подтвердил удар по дамбе Белгородского водохранилища. С тех пор уровень воды в водохранилище упал на 100 сантиметров.

Говорят, что в блиндажах в районе села Графовка, военным червям находиться не уютно. Местные радуются: "Теперь у нас не окопы, а каналы!",

– отмечает "Мадьяр".

Удар нанесли Птицы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС). Операция называлась "Дамба, ну ты держись, если что!"

На свежих видео видно, что шлюз дамбы больше не удерживает воду.

Что известно об ударе по Белгородскому водохранилищу?