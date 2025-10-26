Удар завдали бійці 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Роберта Бровді "Мадяра".

Які наслідки удару по греблі Бєлгородського водосховища?

"Мадяр" підтвердив удар по дамбі Бєлгородського водосховища. Відтоді рівень води у водосховищі впав на 100 сантиметрів.

Кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка, військовим хробакам знаходитися не затишно. Місцеві радіють: "Тепер у нас не окопи, а канали!",

– зазначає "Мадяр".

Удар завдали Птахи 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС). Операція мала назву "Дамба, ну ти тримайся, якщо що!"

На свіжих відео видно, що шлюз дамби більше не утримує воду.

Ситуація на дамбі Бєлгородського водосховища: дивіться відео

Що відомо про удар по Белгородському водосховищу?