Аеродроми атакують одразу у кількох регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

Що відомо про атаку на російські аеродроми?

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що аеродроми Росії опинилися під атакою. Це зокрема стосується Московської області – там атаковано аеродром, де базуються Ту-160, Ту-95МС і Ту-22МЗ.

План "Килим" ввели на аеродромі "Шайковка" та в аеропорту "Калуга", що у Калузькій області Росії.

Росія була під масованою атакою БпЛА: що відомо?