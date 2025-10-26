Аэродромы атакуют сразу в нескольких регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.
Что известно об атаке на российские аэродромы?
Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил, что аэродромы России оказались под атакой. Это в частности касается Московской области – там атакован аэродром, где базируются Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ.
План "Ковер" ввели на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга", что в Калужской области России.
Россия была под массированной атакой БпЛА: что известно?
Ночью 26 октября Россия пострадала от атаки беспилотников. Дроны долетали до Тулы, Москвы и Рязани.
В Тульской области слышали по меньшей мере 10 взрывов. В общем громко было в 9 областях страны-агрессора.