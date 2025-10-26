Аэродромы атакуют сразу в нескольких регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

Что известно об атаке на российские аэродромы?

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил, что аэродромы России оказались под атакой. Это в частности касается Московской области – там атакован аэродром, где базируются Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ.

План "Ковер" ввели на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга", что в Калужской области России.

