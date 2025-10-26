Про це пише 24 Канал з посиланням на губернатора Тульської області Дмитра Міляєва та міноборони Росії.

Що відомо про атаку дронів на Росію 26 жовтня?

У 9 областях Росії лунали вибухи через дронову атаку. Лише в Тульській області прогриміло щонайменше 10 разів, бо російська ППО нібито знищувала безпілотники. Місцеві жителі Ленінського району та Заріччя прокинулися близько 05:00 через численні вибухи й спалахи в небі.

Про небезпеку застосування дронів губернатор Тульської області повідомив ще о 03:01. Пізніше Міляєв розповів, що регіон атакували 26 безпілотників. За його інформацією, постраждалих чи руйнувань немає.

Тульська область під атакою БпЛА: дивіться відео

Цієї ночі дрони досягли навіть Московської області, повідомив мер Сергій Собянін. Один з них рухався на російську столицю. На підльоті до міста дрон впав. На місце поїхали екстрені служби.

Ще кілька БпЛА атакували територію поблизу аеропорту Протасово в Рязанській області. Про наслідки застосування дронів по об'єкту наразі не повідомлялося.

Дрони досягли аеропорту в Рязанській області: відео

Скільки дронів вночі атакували Росію?

Як пише вороже міноборони, усього дронів було 82:

30 безпілотників бачили над територією Брянської області;

26 – над територією Тульської області;

7 – над акваторією Чорного моря;

чотири – над акваторією Азовського моря;

чотири – над територією Краснодарського краю;

чотири – над територією Рязанської області;

три – над територією Ростовської області;

два БПЛА - над територією Московського регіону, в тому числі один БпЛА летів на Москву;

один – над територією Курської області;

один – над територією Липецької області.

Останні атаки на Росію: що відомо?

Напередодні атака дронів спричинила пожежу в Волгоградській області. Було атаковано підстанцію ЛЕП Балашовська. Унаслідок атаки постраждалих не було, але в одному районі пошкоджено приватну житлову будівлю.

24 жовтня Невідомі дрони атакували Росію, спричинивши вибухи у різних областях, зокрема у Ростовській, де постраждало 10 муніципалітетів. У результаті атаки без світла залишилися жителі Новошахтинська.