Про це пише 24 Канал з посиланням на губернатора Тульської області Дмитра Міляєва та міноборони Росії.
Що відомо про атаку дронів на Росію 26 жовтня?
У 9 областях Росії лунали вибухи через дронову атаку. Лише в Тульській області прогриміло щонайменше 10 разів, бо російська ППО нібито знищувала безпілотники. Місцеві жителі Ленінського району та Заріччя прокинулися близько 05:00 через численні вибухи й спалахи в небі.
Про небезпеку застосування дронів губернатор Тульської області повідомив ще о 03:01. Пізніше Міляєв розповів, що регіон атакували 26 безпілотників. За його інформацією, постраждалих чи руйнувань немає.
Тульська область під атакою БпЛА: дивіться відео
Цієї ночі дрони досягли навіть Московської області, повідомив мер Сергій Собянін. Один з них рухався на російську столицю. На підльоті до міста дрон впав. На місце поїхали екстрені служби.
Ще кілька БпЛА атакували територію поблизу аеропорту Протасово в Рязанській області. Про наслідки застосування дронів по об'єкту наразі не повідомлялося.
Дрони досягли аеропорту в Рязанській області: відео
Скільки дронів вночі атакували Росію?
Як пише вороже міноборони, усього дронів було 82:
- 30 безпілотників бачили над територією Брянської області;
- 26 – над територією Тульської області;
- 7 – над акваторією Чорного моря;
- чотири – над акваторією Азовського моря;
- чотири – над територією Краснодарського краю;
- чотири – над територією Рязанської області;
- три – над територією Ростовської області;
- два БПЛА - над територією Московського регіону, в тому числі один БпЛА летів на Москву;
- один – над територією Курської області;
- один – над територією Липецької області.
Останні атаки на Росію: що відомо?
Напередодні атака дронів спричинила пожежу в Волгоградській області. Було атаковано підстанцію ЛЕП Балашовська. Унаслідок атаки постраждалих не було, але в одному районі пошкоджено приватну житлову будівлю.
24 жовтня Невідомі дрони атакували Росію, спричинивши вибухи у різних областях, зокрема у Ростовській, де постраждало 10 муніципалітетів. У результаті атаки без світла залишилися жителі Новошахтинська.