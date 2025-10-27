Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Заявляется о 2 ударах на плотину Белгородского водохранилища, после которых получили повреждения донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регулирование уровня воды, которая уже снизилась на 1 метр.

На снимках со спутника видно утечку воды из поврежденного участка плотины и начало затопления территории возле объекта.

Также вода прибывает в села, которые расположены ниже по течению. Губернатор Белгородщины ранее заявлял, что в зону затопления может попасть около 1 тысячи человек.

В частности, в сети показали дорогу на подъезде к селу Безлюдовка, которое расположено в 900 метрах от плотины.

Что еще известно об ударе по Белгородскому водохранилищу?