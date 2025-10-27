Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Moscow Times.

Дивіться також Удар по дамбі Бєлгородського водосховища: підтоплення зафіксували на супутникових знімках

Де є підтоплення після удару по греблі Бєлгородського водосховища?

Заявляється про 2 удари на греблю Бєлгородського водосховища, після яких отримали пошкодження донний водовипуск і обидва затвори, які відповідають за регулювання рівня води, яка уже знизилася на 1 метр.

На знімках з супутника видно витік води з пошкодженої ділянки греблі і початок затоплення території біля об'єкта.

Також вода прибуває у села, які розташовані нижче за течією. Губернатор Бєлгородщини раніше заявляв, що у зону затоплення може потрапити близько 1 тисячі осіб.

Зокрема, у мережі показали дорогу на під'їзді до села Безлюдівка, яке розташоване за 900 метрів від греблі.

Села на Бєлгородщині підтоплює: дивіться відео

Наслідки удару по греблі: дивіться відео

Що ще відомо про удар по Бєлгородському водосховищу?