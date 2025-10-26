Евакуацію нижче водосховища не оголошували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilnova+.

Як виглядає Бєлгородщина на супутникових знімках?

Затоплення у Бєлгородській області вже можна побачити на супутникових фото.

Супутникові фото затоплень у Бєлгородській області

Вода продовжує розповсюджуватися. Цікаво, що евакуацію нижче водосховища не оголошували, хоча територія навкого Безлюдівки вже затоплена. Губернатор Бєлгородської області увесь день не виходив на зв'язок. У МЧС Росії також мовчать.

Схоже, що Росія замовчує інцидент у кращих радянських традиціях.

Що відомо про удар по Белгородському водосховищу?