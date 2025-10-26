Евакуацію нижче водосховища не оголошували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilnova+.

Затоплення у Бєлгородській області вже можна побачити на супутникових фото.

Супутникові фото затоплень у Бєлгородській області

Вода продовжує розповсюджуватися. Цікаво, що евакуацію нижче водосховища не оголошували, хоча територія навкого Безлюдівки вже затоплена. Губернатор Бєлгородської області увесь день не виходив на зв'язок. У МЧС Росії також мовчать.

Схоже, що Росія замовчує інцидент у кращих радянських традиціях.

Що відомо про удар по Белгородському водосховищу?

  • Росія звинуватила ЗСУ в ударі системою HIMARS по греблі водосховища на Бєлгородщині.

  • Реактивні снаряди HIMARS нібито пошкодили кілька будівель з технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів та гребінь греблі. Осколкові поранення, ймовірно, отримали 1 цивільний та росгвардієць.

  • Відомо, що окремі підрозділи окупантів опинилися відірваними від основних сил. Повідомляється про підтоплення бліндажів росіян.

  • Губернатор Бєлгородської області повідомив, що у Шебекінському окрузі вода підтопила 10 земельних ділянок, а 16 мешканців сіл, розташованих нижче дамби переїхали.

  • Удар по греблі завдали бійці 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем. Про це заявив Роберт Бровді "Мадяр", командувач СБС ЗСУ. Він підтвердив, що бліндажі і окопи окупантів затопило.