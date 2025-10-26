Эвакуацию ниже водохранилища не объявляли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilnova+.

Как выглядит Белгородщина на спутниковых снимках?

Затопление в Белгородской области уже можно увидеть на спутниковых фото.

Спутниковые фото затоплений в Белгородской области

Вода продолжает распространяться. Интересно, что эвакуацию ниже водохранилища не объявляли, хотя территория навкого Безлюдовки уже затоплена. Губернатор Белгородской области весь день не выходил на связь. В МЧС России также молчат.

Похоже, что Россия замалчивает инцидент в лучших советских традициях.

Что известно об ударе по Белгородскому водохранилищу?

  • Россия обвинила ВСУ в ударе системой HIMARS по плотине водохранилища в Белгородской области.

  • Реактивные снаряды HIMARS якобы повредили несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень плотины. Осколочные ранения, вероятно, получили 1 гражданский и росгвардеец.

  • Известно, что отдельные подразделения оккупантов оказались оторванными от основных сил. Сообщается о подтоплении блиндажей россиян.

  • Губернатор Белгородской области сообщил, что в Шебекинском округе вода подтопила 10 земельных участков, а 16 жителей сел, расположенных ниже дамбы переехали.

  • Удар по дамбе нанесли бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем. Об этом заявил Роберт Бровди "Мадьяр", командующий СБС ВСУ. Он подтвердил, что блиндажи и окопы оккупантов затопило.